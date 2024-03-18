الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على watch it بدول الخليج خلال شهر رمضان

watch it
watch it

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن قائمة الأعمال الرمضانية الأكثر مشاهدة عبر المنصة في دول الخليج ولمعروضة حاليا للجمهور لكبار نجوم الفن ضمن موسم دراما رمضان 2024 والتي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قائمة الأعلى مشاهدة في الخليج عبر منصة WATCH IT الرقمية 

1 - مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

2 - مسلسل لحظة غضب من أعمال watch it الأصلية

بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

3 - مسلسل حق عرب

بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

4- مسلسل الملعم

بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

5 - مسلسل بابا جة

بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

6- مسلسل مسار إجباري

بطولة أحمد داش وعصام عمر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.

7 - مسلسل إمبراطورية ميم

 بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

8 - مسلسل صيد العقارب

بطولة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمود عبدالمغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل،  مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج  أحمد حسن.

9 - مسلسل سر إلهي 

بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبد العزيز.

10 - مسلسل صدفة

بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

منصة watch it منصة WATCH IT الرقمية الأعمال الرمضانية المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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