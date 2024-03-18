جنات تغنى تتر «بقينا اتنين» بألحان العائد محمد رحيم

تُعرض أولى حلقات مسلسل «بقينا اتنين»، بطولة رانيا يوسف وشريف منير، عبر شبكة قنوات «CBC»، خلال النصف الثانى من شهر رمضان.

وقالت مصادر إن الشركة المنتجة تعاقدت مع المطربة المغربية «جنات» لغناء تترى البداية والنهاية، فى مفاجأة كبرى للجمهور، بعد غياب جنات عن تقديم تترات المسلسلات التليفزيونية لمدة عامين، منذ مسلسل «شارع ٩»، الذى عُرض فى عام ٢٠٢٢.

وأضافت المصادر أن جنات تتعاون فى تتر المسلسل مع كل من الشاعر الغنائى أمير طعيمة، الذى أبدع فى كتابة كلمات تعبر عن قصة وأحداث العمل، وتحديدًا علاقة الزوجين بعد فترة كبيرة من الزواج، وتربيتهما أبناء فى سن المراهقة.

ويضع لحن أغنية التتر الموسيقار محمد رحيم، فى أول عمل له بعد عودته من قرار اعتزال الفن، الذى أعلن عنه فى الأسابيع الماضية.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تتر المسلسل وتطرحه للجمهور، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن الخطة التسويقية للعمل، المقرر عرضه عقب انتهاء عرض مسلسل «سر إلهى» للفنانة روجينا.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى خفيف ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، فى ظل وجود أبناء فى مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيًا على كل أطراف الأسرة.

وتحكى الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان فى خلافات زوجية عديدة تنتهى بهما بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث، فى إطار يستعرض حياة الزوجين بعد الانفصال، والتأثير النفسى الذى يتركه.

المسلسل مكون من ٢٠ حلقة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم إدوارد، وميمى جمال، ويوسف عثمان، ونانسى هلال، وتامر فرج، ومروة عبدالمنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجى، وعزت زين، وعزة لبيب، بالإضافة إلى بعض المشاهد للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وهو تأليف أمانى التونسى، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.