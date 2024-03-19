مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 8

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا الذي يعرض على قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الأحداث المشوقة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحلقة الثامنة خاصة بعد تطور الأحداث وجرعة التشويق والإثارة بشكل كبير.

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 8

استطاع عزيز الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة محامي “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم الوصول للمكان الذي تخفي فيه “ناصرة” التي تجسد دورها الفنانة روجينا ذهب هارون الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.

قاما “ناصرة” برفقة “يحيي” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي" أمامة وقاموا بربطة بالحبال ووضعه في المخزن الذي يوجد فيه الذهب.

قام “بدر” الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي بالاتفاق مع صديقة “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس القيام بتخديرها واصطحابها إليه، ولكن المفاجأة تكون بإعطاء صديقتها جرعة زائدة من المخدر يجعل رقية تصاب بالتعب الشديد، مما يجعل بدر يتوتر بسبب هذا الأمر ويتصل بشقيقه "شاهيناز" لكي تنقذه من هذه الورطة.

أستغلت شاهيناز الموقف وقامت بخطف رقية وتهديد ناصرة بقلتها في حالة عدم حصولها الذهب.

وانتقمت “ناصرة” من شقيقتها الأخرى “رحمة” التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين، بعدما شهدت ضدها زور وكانت السبب في دخولها السجن، ودبرت ناصرة خطة محكمة للاستيلاء على الأتيليه الخاص برحمة، وبالفعل استولت عليه واشترته منها.

مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة 9



وتعرض الحلقة 9 من مسلسل سر إلهي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل "سر إلهي" الحلقة التاسعة بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC العامة وقناة CBC DRAMA بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية.



قصة مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة في إطار 15 حلقة ويشهد العمل أولى تجارب روجينا في عالم الأعمال التلفزيونية ذات الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل سر إلهي



وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يذكر أن مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا بعد مسلسلي “ستهم” و"انحراف"، والعمل من إنتاج كودكس.

