الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. شاهيناز ترفض طلب شريف بالزواج من شقيقتها حلا

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

تصاعدت جرعة التشويق والاثارة بالحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية ضمن الموسم الرمضاني.

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 9

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل سر إلهي ذهاب “شريف” الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي شقيق “ناصرة” التي تجسد دورها الفنانة روجينا بالذهاب إلى “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم وذلك من أجل طلب يد شقيقتها “حلا” والذي تجمع بينهما قصة حب قوية.

وأثناء ذهاب شريف إلى شاهيناز كان يتواجد شقيقها “أدهم” الذي يسجد دوره الفنان محمود حجازي وقاما الثنائي بالاستهزاء بطلب شريف والتي رفضته “شاهيناز” بشكل غير لائق وطلبت منه عدم اخبار حلا برفض زواجهما خاصة وإنها تعلم بأن حلا تريد هي الاخرى الزواج منه وقامت بطرده من مكتبها. 

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أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل سر إلهي ، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل سر إلهي ، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

مسلسل سر إلهي قنوات العرض

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC العامة وقناة CBC DRAMA بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية.

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