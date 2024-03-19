الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. تعليم الأطفال أهمية الصبر والحمد لله في كل أمور حياتهم

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تناولت الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد مجموعة من القيم التربوية والتي من أهمها الصبر، وكيفية تدريب الأطفال على الصبر والحمد  لله، حتي نبني فيهم عادات تربوية جيدة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 9

ونستعرض في السطور التالية تعليم الأطفال الصبر والحمدلله يتطلب مجموعة من الاستراتيجيات التربوية والتعليمية. يمكن أن يتضمن التقرير العناصر التالية:

1. النموذج الإيجابي: يعتبر الوالدين والمربين نموذجًا مهمًا للأطفال، لذا يجب أن يكونوا مثالًا يحتذى به في التصرف بصبر والتعبير عن الحمد والشكر.

2. تعزيز الوعي الذاتي: يمكن تعليم الأطفال كيفية التعرف على مشاعرهم وتحليلها، وذلك من خلال ممارسة التأمل أو الأنشطة الهادفة.

3. تعليم التحكم بالانفعالات: يمكن تعليم الأطفال كيفية التعامل مع المواقف المحفزة للانفعالات السلبية بطرق بناءة، مثل التنفس العميق أو ممارسة الرياضة.

4. استخدام القصص والأمثلة: يمكن استخدام القصص والحكايات التي تبرز أهمية الصبر والحمد في الحياة اليومية، وتوضح كيفية تجاوز الصعاب بإيجابية.

5. تعزيز الشكر والامتنان: يجب تشجيع الأطفال على التعبير عن الشكر والامتنان تجاه الأشياء الصغيرة والكبيرة في حياتهم اليومية.

6.تشجيع التطوع والعمل الخيري: يمكن تعليم الأطفال قيمة خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين، مما يعزز لديهم الحمد والامتنان.

7. تقديم المكافآت والمدح: يمكن استخدام نظام المكافآت والمدح لتعزيز سلوك الصبر والحمد لدى الأطفال.

8. التحدث بإيجابية: يجب تعزيز استخدام الكلمات الإيجابية والمشجعة في التواصل مع الأطفال، مما يساعدهم على تطوير مواقف إيجابية تجاه الحياة.

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قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة10

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

 

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