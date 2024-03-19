مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. الشيح صلاح يوضح الفرق بين الصلوات

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. شهدت الأحداث حوارًا بين الشيخ صلاح وسيف حول الفرق بين صلاة الجهر والسر وبين صلاة السنن والفرائض.

مسلسل سر المسجد الحلقة 9

وقال الشيح صلاح إن الصلاة الجهرية هي التي يؤديها المصلي بصوت مسموع، حيث يردد القراءة بصوت مسموع، بينما صلاة السر هي التي يؤديها المصلي بصوت خفيض أو بصوت لا يُسمع من قبل الآخرين.

أما صلاة السنن فهي الصلوات الإضافية التي يؤديها المسلم بعد الصلاة الفرض، وتأتي في مجموعة متنوعة من الأوقات، مثل صلاة الضحى وصلاة الوتر، بينما الفرائض هي الصلوات الخمس التي يجب على المسلم أداؤها يوميًا، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ويتميز كل نوع من الصلوات بشروط وأحكام خاصة به، وتختلف أوقاتها وأعداد ركعاتها وأوجه أداؤها، وتعتبر الفرائض أكثر أهمية وأولوية من السنن، حيث أنها من الأركان الخمسة للإسلام ولا يجوز تركها إلا بعذر شرعي، بينما السنن مستحبة ولكن ليست واجبة إلا في بعض الحالات المعينة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تدور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

موعد مسلسل سر المسجد الحلقة 10

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 9

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.