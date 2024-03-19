الثلاثاء 19 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سر المسجد عن أحداث الحلقة 8 والتي تعرض على قناة الحياة عقب أذان المغرب، وقد نال المسلسل إعجاب الكثير من محبي مسلسلات الكارتون.

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد 

مسلسل  سر المسجد الحلقة 8.. أجابت “حبيبة” على سؤال ‏ما هي الصلاة السرية التي تُقام بين صلاتين جهريتين؟ مؤكدة أنها صلاة العصر يوم الجمعة، وتدخل “حبيبة” في تحدي صعب ضد الغلباوي، ويكتشف أنها اخترقت الجهاز الخاص به.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 8

توجه “سيف” إلى الشيح، وطلب معرفة أركان الصلاة، فشرح له الشيخ صلاح كيفية أداء الصلاة الصحيحة.

وفي حوار دار بين كل من سيف وياسين وشروق، فقد طلب ياسين منهم المساعدة في إيجاد عشب معين لإنقاذ حياة جدته.

وأثناء بحثهم عن العشب المطلوب، تمكن القرد ميميون من الصعود على الشجرة وإيجاد العشب، وأثناء البحث استطاعوا الحصول على  رمز من الرموز المفقودة على تلك الشجرة التي كانت في الصحراء ووسط الجبال.

ودار حوار بين سيف والشيخ صلاح، لمعرفة أركان الصلاة، فاستطاع الشيخ صلاح أن يفسر أركان الصلاة بشكل مفصل ومبسط.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الثامنة على قناة الحياة

على خطى مسلسل سر المسجد الحلقة 8.. كيف يمكن تعليم الأطفال مساعدة الآخرين؟

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 9

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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