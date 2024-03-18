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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد ملخص الحلقة 7 وقنوات العرض

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سر المسجد عن أحداث الحلقة 7 من المسلسل والتي تعرض غبلي شاشة قناة الحياة عقب أذان المغرب.

مسلسل سر المسجد ملخص الحلقة 7 وقنوات العرض

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سر المسجد بحديث للشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد واستشهد بحديث لرسول الله حيث  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه: إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة).

وقد تتمكن حبيبة من السيطرة على جهاز الفيروس غلباويي، وقد قام غلباوي بعمل فخ إلى سيف وشروق وياسين وتمكن بالفعل من إسقاط شروق ياسين ولكن استطاع القرد ميمون وسيف تخليص شروق وياسين من يد غلب الشرير.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل سر المسجد 

اجتمع الشيخ صلاح وياسين وسيف مرة أخرى بعد ايجاد الرمز حيث اكشف أن الرمز الذي تم ايجاده يشير للزينة أثناء الذهاب للمسجد، واستشهد الشيخ صلاح بآية من القرآن الكريم:"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

واكتشف سيف أنه لا يتذكر اي شي عن فرئض الصلاة، نتيجة سرقة غلباوي للرموز وقال له الشيح صلاح إنه سيتمكن من التذكرة مرة أخري عقب ايجاد جميع الرموز.

وشرح صلاح أن الصلاة ركن من اركان الإسلام الخمسة، وانتهت الحلقة بسؤال حبيبة عن الصلاة الجهرية التي تقع بين صلاتين سريتين.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

مسلسل سر المسجد الحلقة 7: فضل التطهر والذهاب للمسجد

مسلسل سر المسجد الحلقة 7.. سيف وأصدقائه يعثرون على رمز من الرموز المفقودة

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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