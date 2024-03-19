موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الثامنة على قناة الحياة

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سر المسجد عن أحداث الحلقة 8 من المسلسل والتي تعرض على شاشة قناة الحياة عقب أذان المغرب مباشرة، حرصا منهم على متابعة أحداث الحلقة.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد

تناولت أحداث الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد، محاولة سيف وشروق لمساعدة ياسين، في إيجاد العشب المطلوب لإنقاذ جدته، واستطاع سيف وأصدقاءه إيجاد العشب.

وفي حوار دار ما بين كلا من سيف وياسين وشروق، فقد طلب ياسين منهم المساعدة في عشب معين لإنقاذ حياة جدته.

وأثناء بحثهم عن العشب المطلوب، تمكن القرد ميميون من الصعود على الشجرة وإيجاد العشب، وأثناء البحث استطاعوا الحصول على رمز من الرموز المفقودة على تلك الشجرة التي كانت في الصحراء ووسط الجبال.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

موعد إعادة مسلسل سر المسجد الحلقة 8

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 9

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.