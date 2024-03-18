الإثنين 18 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر المسجد الحلقة 8| الشيخ صلاح يشرح لـ"سيف" أركان الصلاة الصحيحة

سر المسجد
سر المسجد

مسلسل  سر المسجد الحلقة 8.. دار حوار بين سيف والشيخ صلاح، لمعرفة اركلن الصلاة، فاستطاع الشيح صلاح أن يفسر اركان الصلاة بشكل مفصل ومبسط .

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 8

وقال الشيح صلاح لـ"سيف" إن أركان الصلاة هي الأعمدة الأساسية التي يجب أداؤها في كل ركعة من الصلاة. وهي كما يلي:

1. القيام: الوقوف بشكل مستقيم وتركيز النية والقلب على الصلاة.

2. الركوع: الانحناء بالجسم ووضع يديك على ركبتيك وقول "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات أو أكثر.

3. السجود: الخروج على الأرض بالوجه والأنف والركبتين واليدين والقدمين، وقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات أو أكثر.

4. القعود: الجلوس على الأرض بشكل مستقيم مع تثبيت اليدين على الفخذين الأماميين وقول "رب اغفر لي" أو أدعية أخرى.

5. التشهد: الجلوس بشكل مستقيم والشهادة بالتوحيد والتصديق برسالة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

6. السلام: إشارة السلام بالرأس والجسم إلى اليمين واليسار، لإنهاء الصلاة.

هذه الأركان الستة هي الأساسية، ويجب تأدية كل واحدة منها بصورة صحيحة لإتمام الصلاة.

مسلسل سر المسجد الحلقة 8.. سيف وأصدقاؤه يجدون رمز جديد

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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