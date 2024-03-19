تناولت الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد، تمكين حبية من جهاز الفيروس غلباوي، ولكن عندم اكتشف غلبلوي انها طفلة، بدأت بالأستهزاء بها أنه طفلة لا تستطيع عمل شئ، وتعتبر ثقة الأطفال في أنفسهم عاملًا أساسيًا في تنمية شخصيتهم وتحقيق نجاحهم في الحياة. لذا، يُعتبر تعزيز هذه الثقة أمرًا حيويًا لتطويرهم بشكل صحيح وإيجابي.

علي خطي الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد.. كيفية تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي كيفية تعزيز ثقة الأطفال وأسباب ذلك من خلال التثرير التالي.

أساليب تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم

1. تقديم الدعم والتشجيع: يجب أن يشعر الأطفال بدعم وتشجيع من قبل الأهل والمعلمين لتعزيز ثقتهم في قدراتهم وقدرتهم على التغلب على التحديات.

2. توفير الفرص للتجربة والتعلم: من خلال تقديم الفرص للأطفال لتجربة أشياء جديدة واكتشاف قدراتهم واهتماماتهم، يتعلمون أنفسهم ويبنون ثقتهم في قدرتهم على التعلم والتطور.

3. التشجيع على الإيجابية والتقدير: من خلال تقديم التقدير والمكافآت لجهودهم وإنجازاتهم، يتعزز شعور الأطفال بقيمتهم وأهمية مساهمتهم الفردية.

4. تعزيز التواصل الإيجابي وبناء العلاقات الصحية: يمكن للعلاقات الإيجابية مع الأهل والأقران أن تعزز شعور الأطفال بالثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفاعل مع الآخرين بشكل صحيح.

5. تحديد الأهداف والعمل نحو تحقيقها: بمساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم الشخصية وتطوير استراتيجيات لتحقيقها، يمكن تعزيز شعورهم بالثقة في قدرتهم على النجاح.

6. مساعدة الأطفال في التعامل مع التحديات والصعوبات: يجب توفير الدعم والإرشاد للأطفال لمواجهة التحديات والصعوبات بشكل بناء، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الضغوط بشكل إيجابي.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.ِ