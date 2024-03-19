الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. حبيبة تخترق نظام غلباوي

سر المسجد
سر المسجد

دارت أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9 حول محادثة بين غلباوي وحبيية من خلال التطبيق، واستطاعت حبيبة أن تخترق نظام غلباوي، وتحصل علي تحديد مكان لرمز من الرموز المفقودة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 9

وتواصلت حبية مع اخيها سيف لكي تخبرة بمكان الرمز من خلال إرسال المكان للرمز علي الساعه الإلكترونية، وتواصل معها بالفعل سيف وكان فخور بها، وتحرك بالفعل كل من سيف وأصدقاءة إلي مكان الرمز، ضمن أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تدور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. الشيح صلاح يوضح الفرق بين الصلوات

علي خطي الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد.. كيفية تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 10

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد 

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

مسلسل سر المسجد سر المسجد موعد عرض سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد الحلقة التاسعة من سر المسجد سر المسجد الحلقة التاسعة سر المسجد الحلقة 9 الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد الحلقة الثامنة من مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تشارك بـ4 مسلسلات للأطفال

بـ9 بوسترات دعائية.. "واتش إت" تروج لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد" (صور)

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

مسلسل سر المسجد ويحيى وكنوز 3.. قصص مسلسلات الكارتون في رمضان 2024

أبرزها يحيى وكنوز.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات الكارتون في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تكشف تفاصيل مسلسل سر المسجد للأطفال

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسلي الرسوم المتحركة "سر المسجد" و"يحيى وكنوز 3"

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251