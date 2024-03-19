مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. حبيبة تخترق نظام غلباوي

مسلسلات رمضان 2024..

دارت أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9 حول محادثة بين غلباوي وحبيية من خلال التطبيق، واستطاعت حبيبة أن تخترق نظام غلباوي، وتحصل علي تحديد مكان لرمز من الرموز المفقودة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 9

وتواصلت حبية مع اخيها سيف لكي تخبرة بمكان الرمز من خلال إرسال المكان للرمز علي الساعه الإلكترونية، وتواصل معها بالفعل سيف وكان فخور بها، وتحرك بالفعل كل من سيف وأصدقاءة إلي مكان الرمز، ضمن أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تدور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 10

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.