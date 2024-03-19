مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تواجه رشا مهدي بسرقة محمد ثروت لها

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا تصاعد في جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

احداث مسلسل سر الهي الحلقة 9

وشهدت احداث مسلسل سر الهي الحلقة 9، ذهاب ناصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا إلى صديقتها القديمة “نهى” التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي والتي خانتها وتزوجت طليقها “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت لتخبرها بأنه يقوم بسرقتها وإنه يكذب عليها ويزور في أوراق معرض السيارات من أجل وهمها بأنه يخسر.

و ضمن احداث مسلسل سر الهي الحلقة 9 ، حلت صدمة كبيرة على “نهى” بعد علمها بسرقة زوجها “سعد” لها كما حدثت مواجهة قوية بينها وبين ناصرة والتي وبختها اثناء الحديث خاصة بعد خيانتها لها وزواجها من طليقها عقب دخولها السجن.

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احداث مسلسل سر الهي الحلقة 8

وعلى مدار الحلقات الـ 8 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، والتي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز (أحمد سلامة)، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.



أبطال سر إلهي



وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس