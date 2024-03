مسار إجباري الحلقة 10.. المشاهدون: "علي" و"حسين" أجدع أخين في دراما رمضان

مسلسلات رمضان 2024..

أثارت علاقة الأخوة التي جسدها كلا من أحمد داش وعصام عمر في مسلسل مسار إجباري إعجاب الكثيرين، إذ بدت وكأنها حقيقية من خلال العديد من المواقف التي جمعت بينهما داخل أحداث المسلسل.

إذ فرض ما اقترفه أبوهما من ذنب كبير عليهما أن يسلك كل منهم طريق واحد مع أخيه حتى تجلت مشاعر الأخوة الحقيقة بينهما من خلال العديد من المواقف المثيرة والضاحكة والساخرة والحزينة التي مروا بها معا إلى أن قويت علاقتهم وكأن لم تفرق بينهم السنوات حتى يعلما حقيقة أخوتهما فأظهرت هذه العلاقة جمال الأخوة بينهما الذي غاب عنهما سنوات.

وذلك الأمر الذي عبر عنه الكثير من المتابعين واصفين إعجابهما بهذه العلاقة التي نشأت بين الأخوين غير الأشقاء بقولهم "شكرا صابرين وبسمة على تربية أجدع أخين في دراما رمضان" في إشارة إلى ما ألقى مسلسل مسار إجباري عليه الضوء من مفهوم أن الأخ هو السند لأخيه وقت الضيق وهو الرفيق له وقت الفرح وهو المضحي من أجل مصلحته والمصاحب له في كل حالاته.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري تفكير الأخوين على "عصام عمر" و حسين "أحمد داش" في التخلص من مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي الفاسد مجدي حشيش.

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري نصيحة حسين لأخيه ابتعاده عن مكتب المحامي الفاسد مجدي حشيش عقب إثبات براءة صفوت.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.