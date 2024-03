مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. تسجيل صوتي كلمة السر في براءة صفوت مصباح

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. شهدت محاكمة الدكتور صفوت مصباح في مقتل حبيبة الكردي، وقدرة مجدي حشيش على انتزاتع البراءة.

ودار حوار بين كل من خديجة "مي الغيطي" وعلي "عصام عمر"، وتساءلت عن كيفية إخراج مجدي حشيش، صفوت مصباح من السجن بكل سهولة، ليرد عليها علي ملمحًا أن مصدر مجهول منحه تسجيل صوتي يبرئه في القضية.

وشهدت الحلقة، زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش للدكتور صفوت مصباح المدان بقتل حبيبة في محبسه وسؤاله عن مكان أبحاث حبيبة، كما وعد حشيش صفوت بإخراجه من السجن في حال تسليمه تلك الأبحاث.

كما عرضت الحلقة تفكير كلا من الأخوين علي وحسين خلال الحلقة في حيلة للتخلص من مسعد عن طريق اصطدامه بالدكتور مجدي حشيش الذي يعمل لديه، إذ وجدا ضرورة إبلاغ حشيش عن مكالمات مسعد مع والده عمر البرنس، وهي التي قد تسيء لسمعته، وبهذا يمكنهما التخلص منه نهائيا.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري الحلقة بطولة أحمد داش وعصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.