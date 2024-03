مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. بما نصح حسين أخوه علي؟

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. نصح “حسين” الفنان أحمد داش، شقيقه بالابتعاد عن مكتب مجدي حشيش حال تم إثبات براءة الدكتور صفوت مصباح.

وفكر الأخوان على "عصام عمر" و حسين "أحمد داش"، في التخلص من مسعد مساعد المحامي الفاسد مجدي حشيش.

وتمثلت الحيلة في إبلاغ “حشيش” عن مكالمات مسعد مع والدهما عمر البرنس، وهي التي قد تسيء لسمعته، وبهذا يمكنهما التخلص منه نهائيا.

يزور المحامي الفاسد مجدي حشيش، الدكتور صفوت مصباح في محبسه، ويسأله عن مكان أبحاث حبيبة، كما وعد حشيش صفوت بإخراجه من السجن في حال تسليمه تلك الأبحاث.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا، على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

