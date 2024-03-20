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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد.. هل تنجح خطة الفريق للسيطرة على حريق الغابات؟

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

ننشر تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 10 حيث تناقش الحلقة العديد من القضايا أبرزها حيوانات الشوارع، حيث يعملون على توفير بيئة أمنة لهم، وقامت زهرة بطلة المسلسل بالتعاون مع الزائرة الفضائية وشقيقها نور بالاتفاق مع أصحاب المطاعم القريبة منهم لأخذ بواقي الطعام في نهاية كل يوم وإطعام الحيوانات.

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انتقلت الأحداث لمناقشة قضية الحرائق، وقالت فرحة: "ده موسم الحرايق ولازم نتصرف لان الغابات اللي بتتحرق مهمة جدا لتنقية الجو وللحفاظ على الطبيعة".

وخطط فريق نور والكوكب السعيد لإنقاذ الغابة من استمرار الحريق للمحافظة على البيئة، وتعرضت فرحة للضعف بسبب أدخنة الحريق التي بدورها تتسبب في انتشار الطاقة السلبية بالجو.


وشهدت الحلقة مناقشة قضية المناخ الذي تسبب في تغيرات جوية عديدة تسببت في العديد من الكوارث والحرائق التي كانت التغيرات المناخية سببا بها.

واستطاعت فرحة وزهرة انقاذ عش طائر واسرة غزلان، واستمر نور وفريقه في تنفيذ المهمة والتي تتمثل في انقاذ الغابات من الحرائق، وقرروا محاربة النار بالنار، وانتهت الحلقة بذلك المشهد لتستكمل باقي الأحداث غدا بالحلقة ١١.


مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد 

يعرض مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.


قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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