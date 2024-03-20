"مسلسل محارب" الحلقة 10.. القبض على شقيق حسن الرداد بتهمة المخدرات

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

وانتهت الحلقة 9 من مسلسل محارب على اتفاق إبراهيم شقيق محارب مع صاحبه ياسر على الاتجار في المخدرات، حيث اغرى ياسر الاخير بالمكسب المادي السريع والمصاعف.

وبالفعل سرعان ما اقتنع ابراهيم وقرر الاتجار مع صاحبه في المخدرات، واتفقا على موعد لتسليم له كمية اولى لبدء توزيعها.

واعطى ياسر صاحبه ابراهيم كميات كبيرة من الحشيش والبودرة واتفقا على التوجه الى منطقة الدقي لبدء توزيعها، ولكن بمجرد التحرك بسيارة ميكروباص ومرت بكمين شرطة.

اشتبه الضابط في وضع ابراهيم وبعد تفتيشه تبين معه بحوزته كمية كبيرة من المخدرات وتم ترحيله في الحال.

العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC.

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.