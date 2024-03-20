مسلسل "محارب" الحلقة 10.. القبض على شقيق محارب بتهمة الاتجار في المخدرات

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 10.. طالب عزيز محارب راجح ابن عمه بمواجهته في قتال وجها لوجه لوقف نزيف الدم.

في الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على إبراهيم شقيق “محارب” بتهمة حيازته المخدرات في إحدي الكمائن.

مسلسل محارب الحلقة 10

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.