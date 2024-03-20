مسلسل محارب الحلقة 10.. محاولة قتل حسن الرداد على يد ابن عمه

يعرض اليوم الحلقة 10 والجديدة من مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

حاول ابن عم محارب في الحلقة 10 من مسلسل محارب أن يقتله وهو نائم كي يأخذ بثأر والده الذي قتل على يد أبو محارب وعمه.

وفي اخر لحظة قبل التقل استيقظ محارب والسكينة في وجهة إلا أنهم استطاع ان يفلت، لتتشاجر معه كبيرة العائلة وقالت: “ مش من الأصول أنه جاي عايز الأمان وسطينا وتقتله انت، وبعدين احنا خلصنا كلام في الموضوع دا وقفلنا موضوع الثار".

فيما طلب محارب التحدث مع ابن عمه على انفراد ولكن رفض وأكد له أنه مصمم على الثأر وسيأخذه منه وهو لم يعترف بالصلح، أما عن أمر الكفن فإنه من حقه أن يرفضه أو يقبله.



العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC.

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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