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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 |القبض على الكبير بسبب عصابة سرقة البنك

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يبحث الجمهور عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 وذلك مع تطور الأحداث بشكل كبير وتقديم جرعة كوميدية مكثفة للجمهور المصري والعربي. 

واستطاع مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تحقيق نجاح كبير بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON بشكل حصري في رمضان. 

ونقدم لكم تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 خلال هذه السطور. 

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 قبض قوات الشرطة على الكبير لمعرفة صلته بالعصابة التي اقتحمت البنك ولماذا يرتدون ماسك شبيه له. 

بينما تنجح مربوحة في إجراء عملية الولادة لإحدى الرهائن داخل مقر البنك. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 9 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama 

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 9

مفاجأة في مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة العاشرة اليوم

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

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