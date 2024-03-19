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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 |على طريقة "الإرهاب والكباب" حزلقوم يبدأ في عرض مطالبه على الشرطة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث عبر جوجل، منذ صباح اليوم، عن مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 .

ويتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة التاسعة خاصة وان المسلسل يقدم جرعة كوميدية مكثفة للجمهور المصري والعربي كبار وصغار. 

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تفاصيل أحداث الحلقة 9

شهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تصاعد في الأحداث بشكل كبير فبعد تهديد حزلقوم للشرطة بذبح الرهائن وانشغال جوني بالبحث عن سيف موظف البنك الذي توفيت والدته وتم نقله للمستشفى وانشغالهم جميعا عن الاتصال بالكبير الذي بدأ يشعر بالقلق على ابناء عائلته. 

وبينما بدأ حزلقوم في التفكير والتخطيط للهروب من مقر البنك فاجأه الجميع برغبتهم في تناول الطعام والشعور بالجوع وعلى طريقة فيلم الإرهاب والكباب خرج حزلقوم لقوات الأمن وبدأ في عرض مطالبه ومطال أفراد العصابة حيث طلب باحضار بوتاجاز وكرنب ولحمة وارز لعمل غداء لأفراد العصابة والرهائن قرر ت قوات الأمن تنفيذ مطالبه على ان يتم اقتحام البنك أثناء تناولهم للطعام. 

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 9

تبثه القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

 مسلسل الكبير اوي 8 موعد الإعادة

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، اليوم الأربعاء، لمن فاتته مشاهدتها.

 مسلسل الكبير اوي قنوات عرض الحلقة 9

ويمكن للمشاهدين المحبين لمتابعته، متابعة القنوات التي لها حق إذاعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9 ، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

خلق مسلسل الكبير اوي، بالاجزاء الماضية، حالة من الكوميديا، تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

وتأتي احداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

الجزء الثامن، من مسلسل الكبير اوي، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم: (أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)،  ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم يستخدم الرهائن لتهديد الشرطة بعدم الاقتحام

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. الكبير يشك في حدوث مكروه لعائلته

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