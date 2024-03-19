مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم يستخدم الرهائن لتهديد الشرطة بعدم الاقتحام

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9، شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا كوميدية بعد محاصرة قوات الشرطة للبنك فبدأ حزلقوم في البحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 ، بدأ حزلقوم في التفكير في طريقة للضغط على قوات الأمن لعدم اقتحام مقر البنك والقبض عليهم ففكر في استخدام الرهائن كوسيلة ضغط على الشرطة.

وضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 ، قام باستدعاء السيدة الحامل التي تم احتجازها ضمن الرهائن وأمرها بإخفاء وجهها بماسك الكبير وخرج محملا بالسلاح مواجهات أفراد الأمن مهددا بذبح جميع الرهائن في حال اقتحام الشرطة لمقر البنك وأعطي قوات الأمن مهلة نصف ساعة لتنفيذ قوات الشرطة لمطالبهم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 9

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

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ON

ON. drama

منصة watch it



قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.