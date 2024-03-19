الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى

زينة مطاوع
زينة مطاوع

غيّب الموت، اليوم، المونتيرة الشابة زينة مطاوع، تاركةً بصمةً إبداعيةً في مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

خيم الحزن على فريق عمل المسلسل بعد رحيل زينة، التي واجهت مرض السرطان بشجاعةٍ وإصرارٍ، حتى آخر لحظات حياتها، تاركةً إرثًا من العمل الدؤوب.

صراعٌ مع المرض وإنجازٌ فنيٌّ مُبهر

في منتصف العشرينات من عمرها، واجهت زينة مطاوع مرض السرطان بكلّ صلابةٍ، خاضت خلاله جلساتٍ علاجيةٍ قاسية، لم تمنعها من إكمال عملها في مسلسل "عتبات البهجة" بِحُبٍّ وإخلاصٍ، تاركةً بصمتها المميزة على إيقاع المسلسل وجمالياته.

نعيٌّ من أسرة المسلسل

نعى الكاتب مدحت العدل، مؤلف المسلسل، زينة مطاوع، مُعبّرًا عن خالص تعازيه لأسرتها وجميع العاملين في المسلسل، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

عرض مسلسل "عتبات البهجة"

يُعرض مسلسل "عتبات البهجة" خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024 على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل "عتبات البهجة" 

مسلسل "عتبات البهجة" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة وفاة مونتيرة عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانى

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية قدمت أدلة قوية

عبدالمهدى مطاوع: لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود المصرية لنصرة فلسطين

رمضان 2024.. نيللي كريم تناقش قضية مهمة في "فراولة" بلمسة كوميدية

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

محلل سياسى: "حرب غزة كشفت للعالم عنصرية وإجرام الاحتلال"

سياسى فلسطينى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل استخدمت الغذاء كسلاح لتجويع الشعب الفلسطينى

«أقذر جرائم الإنسانية».. «الدستور» تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251