وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى

غيّب الموت، اليوم، المونتيرة الشابة زينة مطاوع، تاركةً بصمةً إبداعيةً في مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

خيم الحزن على فريق عمل المسلسل بعد رحيل زينة، التي واجهت مرض السرطان بشجاعةٍ وإصرارٍ، حتى آخر لحظات حياتها، تاركةً إرثًا من العمل الدؤوب.

صراعٌ مع المرض وإنجازٌ فنيٌّ مُبهر

في منتصف العشرينات من عمرها، واجهت زينة مطاوع مرض السرطان بكلّ صلابةٍ، خاضت خلاله جلساتٍ علاجيةٍ قاسية، لم تمنعها من إكمال عملها في مسلسل "عتبات البهجة" بِحُبٍّ وإخلاصٍ، تاركةً بصمتها المميزة على إيقاع المسلسل وجمالياته.

نعيٌّ من أسرة المسلسل

نعى الكاتب مدحت العدل، مؤلف المسلسل، زينة مطاوع، مُعبّرًا عن خالص تعازيه لأسرتها وجميع العاملين في المسلسل، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

عرض مسلسل "عتبات البهجة"

يُعرض مسلسل "عتبات البهجة" خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024 على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسل "عتبات البهجة" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.