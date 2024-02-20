عبدالمهدى مطاوع: لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود المصرية لنصرة فلسطين

قال عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إنه أصبح هناك غضب عالمي من الممارسات الصهيونية المتكررة في فلسطين.

وقف إطلاق النار بغزة

وأكد الدكتور عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف اليوم إلى التغطية على قرار الجزائر الذي كان يدعو لوقف دائم في غزة.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تساعد وتدعم الصهيونية بصورة كبيرة، وتريد أن ترسل رسالة لإسرائيل بأنها لن تتعاطف مع المفاوضات.

الحرب بغزة



وتابع: "لا يستطيع أحد أن ينكر على مدار التاريخ الجهود المصرية لنصرة الشعب الفلسطيني".

واستطرد: "مصر من أكثر الدول القريبة لفلسطين، ولديها دراية كبيرة بالمسارات السياسية الفلسطينية، لذا المرافعات المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها أهمية كبيرة للغاية".