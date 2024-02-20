الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالمهدى مطاوع: لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود المصرية لنصرة فلسطين

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إنه أصبح هناك غضب عالمي من الممارسات الصهيونية المتكررة في فلسطين.

وقف إطلاق النار بغزة 

وأكد الدكتور عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف اليوم إلى التغطية على قرار الجزائر الذي كان يدعو لوقف دائم في غزة.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تساعد وتدعم الصهيونية بصورة كبيرة،  وتريد أن ترسل رسالة لإسرائيل بأنها لن تتعاطف مع المفاوضات.

 الحرب بغزة 


وتابع: "لا يستطيع أحد أن ينكر على مدار التاريخ الجهود المصرية لنصرة الشعب الفلسطيني".

واستطرد: "مصر من أكثر الدول القريبة لفلسطين، ولديها دراية كبيرة بالمسارات السياسية الفلسطينية، لذا المرافعات المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها أهمية كبيرة للغاية".

عبد المهدي مطاوع محلل سياسي اكسترا اليوم اكسترا نيوز اللمفاوضات الأمريكية الصهيونية

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟