الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: "حرب غزة كشفت للعالم عنصرية وإجرام الاحتلال"

عبدالهادي مطاوع
عبدالهادي مطاوع

قال عبدالهادي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن انتهاكات الاحتلال في غزة كشفت للعالم عن العنصرية والإجرام الصهيبوني، مؤكدًا أن مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، وضعته للمرة الأولى في قفص الاتهام.

وأضاف “مطاوع” في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن حرب غزة دمرت أسطورة جيش الاحتلال خاصة مع الخسائر العسكرية الكبيرة في صفوفه، وتبعاتها على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا كله لا يوازي الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد أو الخسائر البشرية التي لم تسبق من قبل.

مطاوع: “ستكون خسارتنا كبيرة ما لم توحدنا الأزمة” 

وأكد أن المعاناة الأكبر هي تلك التي يعيشها الفلسطينيون والتي تستوجب وقفًا عاجلًا لإطلاق النار، وعلق: “ستكون الخسارة كبيرة ما لم توحدنا الأزمة”.

المحلل السياسى إسرائيل غزة لمدى عنصريتها إجرامها وقف إطلاق النار

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