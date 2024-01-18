وزير العدل الفلسطيني: شكلنا فريقًا قانونيًا لملاحقة إسرائيل وتوثيق كل جرائمها

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن دولة فلسطين استخدمت كل الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم بحق الفلسطينيين في غزة.

إدانة جرائم إسرائيل



وأكد وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك فريق قانوني شكله الرئيس عباس لتوثيق كل جرائم الاحتلال في غزة.

وأضاف في حديثه، أن وزارة الخارجية أرسلت أدلة ووثائق إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

الحرب على غزة

وأشار إلى أن العديد من دول العالم أمدت المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل في غزة، وهناك تنسيق قانوني وسياسي كامل مع جنوب إفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.