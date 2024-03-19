مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. الكبير يشك في حدوث مكروه لعائلته

مسلسلات رمضان 2024..

تصدر مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 9 قائمة البحث خلال الساعات الماضية. وبدأ الجمهور في البحث عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9.

ويتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز أحداث الحلقة 9 مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9 أحداث كوميدية بين حزلقوم وأفراد عصابته فقد اضطر حزلقوم لاستخدام الرهائن كوسيلة ضغط على قوات الأمن.

وبينما يعيش الكبير حالة من الاستجمام والاسترخاء في الدوار بدأ يشعر بالقلق لعدم اتصال اي من أفراد عائلته به فقام بالاتصال بهم فرد فرد ووجد ان تليفوناتهم مغلقة فبدأ في الشعور بالقلق والخوف.

أما جوني وهجرس فقد حضرا عزاء والدة سيف موظف البنك الذي يرغبان في الحصول منه على مفاتيح الخزينة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

ويعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي و الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء، و يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

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أبطال الكبير أوي الجزء 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، و محمد سلام، و بيومى فؤاد، و أيضًا حاتم صلاح و مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، و منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني و صفاء الطوخي و من إخراج أحمد الجندي.