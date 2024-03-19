الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المعهد العالى للسينما ينعى زينة مطاوع مونتيرة "عتبات البهجة"

زينة مطاوع
زينة مطاوع

نعى المعهد العالي للسينما المونتيرة الشابة زينة مطاوع، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وكتبت الصفحة الرسمية للمعهد: "البقاء لله والدوام لله، بقلوب يمزقها الألم ينعى المعهد العالى للسينما، عميد المعهد أ.د. إيمان يونس ووكيل المعهد وأ. د أحمد فهمى وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وجميع العاملين بالمعهد- ابنة المعهد العالي للسينما المونتيرة ا. زينة مطاوع، خريجة قسم المونتاج، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الكاتب مدحت العدل المونتيرة زينة مطاوع خلال "استورى" حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازى والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

مواعيد عرض "عتبات البهجة"

يعرض مسلسل "عتبات البهجة" خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024، على قناة dmc في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة watch it.

أبطال المسلسل

مسلسل "عتبات البهجة" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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