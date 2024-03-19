الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

جنات تنتهي من تسجيل تتر مسلسل " بقينا اتنين " لشريف منير

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

انتهت الفنانة جنات أمس من تسجيل تتر البداية والنهاية لمسلسل “بقينا اتنين” من بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم ومن المقرر أن طرحها الشركة المنتجة لمسلسل “بقينا اتنين” في إطار الحملة الدعائية للمسلسل المقرر عرضه في النصف التاني من شهر رمضان الجاري 2024. 

جنات تنتهي من تسجيل تتر مسلسل " بقينا اتنين " لشريف منير

واوشك المخرج طارق رفعت على الانتهاء من مونتاج جميع حلقات المسلسل حيث قام بتسليم الحلقات الأولى للقنوات العارضة كما تم تقليص حلقات المسلسل لتصبح 15 حلقة بدلا من 20 حلقة. 

و أبدى النجم شريف منير سعادته بقرار عرض مسلسل "بقينا اتنين" خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2024، مؤكدا أن العمل اجتماعي لايت يحتوي على حكايات من واقع المجتمع المصري.

وأردف شريف منير، أن الصدفة وضعت المسلسل على خريطة دراما رمضان، برغم كونه معدا في الأساس للعرض خارج الموسم، ولكن الظروف التي أحاطت بالعمل أجلت عرضه ليدخل سباق دراما رمضان، وسط كوكبة من المسلسلات المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

قصة مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

كوميديا ودراما ورومانسية.. البرومو الدعائى لمسلسل "وبقينا اتنين" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين بعد انتهاء مونتاجه

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.

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