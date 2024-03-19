موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 8 على ON

مسلسلات رمضان 2024..

يتشوق الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9 والمقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء على شاشة قناة ON، ويعرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9 بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 حيث ينافس العمل بقوة على حصد أكبر نسبة مشاهدة نظرا لما يقدمه من جرعة كوميدية مكثفة، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 9.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 8 على ON

وتنشر “الدستور” خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث كوميدية كبيرة بعد تورط حزلقوم وأفراد عصابته في تفجير قنبلة داخل البنك حيث يؤذي سماع دوي الانفجار الي حضور الشرطة الي مقر البنك لتفقد الأمر ولكن يستطيع امين الشرطة بمنتهى السهولة الشك في أمر حزلقوم والتأكد من جود عملية سطو مسلح على البنك مما يستدعي الاستعانة بقوة أمنية كبيرة للسيطرة على الموقف.

من جانبه يحاول حزلقوم الخروج من الموقف بتنفيذ خطة معينة وهي ارتداء الرهائن لملابس تشبه ملابس أفراد العصابة حتى لا تفرق الشرطة بين الرهائن وأفراد العصابة.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

ON

ON. drama

منصة watch it



قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.