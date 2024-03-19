الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ياسر جلال يستأنف تصوير مسلسل " جودر " في الحي الإسلامي

مسلسل جودر
مسلسل جودر

يستأنف النجم ياسر جلال مساء اليوم تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد “جودر - الف ليلة وليلة” وذلك بعد توقف التصوير أمس نظرًا لاندلاع حريق بالديكور المخصص للمسلسل بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

وقال مصدر لـ الدستور من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن ياسر جلال وأسرة مسلسل جودر بخير وحدثت بعض الاختناقات فقط بين العاملين في المسلسل وتم السيطرة على الأمر. 

وأضاف المصدر أن عمال الديكور يقومون حاليا بإصلاح الجزء التالف من الديكور  قيما يستأنف صناع المسلسل تصويره بشكل طبيعي. 

وكان قد  اندلع صباح أمس حريق محدود في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره في الحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي. قامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الأمن في المدينة بالتعامل الفوري مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تماما وإخماده.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

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