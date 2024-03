مسلسل الكبير أوي 8 ملخص الحلقة 8.. قوات الأمن تُداهم مقر البنك

تصدر مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 تريند جوجل وموقع x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولاقي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 قبولا بين الجمهور الذي أبدي إعجابه بحلقات مسلسل الكبير اوي 8 منذ انطلاق أولى حلقاته بالتزامن مع بداية شهر رمضان 2024.

ويبحث الكثيرون عن ملخص احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثامنة.



مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 8

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8، شهدت احداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثا كوميدية فبعد انفجار القنبلة اليدوية عن طريق الخطأ داخل خزينة البنك، نجا نفادي وحزلقوم وطبازة من الانفجار.



احداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8



وأدى انفجار القنبلة، خلال احداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 إلى سماع دوي هائل تحركت على أثره قوات الشرطة، لتبين الأمر وهو ما أدى إلى ارتياب وقلق بين أفراد عصابة حزلقوم.

وقام حزلقوم بعد تنبيه من جوني بفتح باب البنك لأمين الشرطة الذي شك في أمره، لأنه يقوم بالتحدث إليه من وراء الباب وفي تلك الاثناء يظهر أفراد العصابة في مرأة عاكسة فيتأكد أمين الشرطة أن البنك يتعرض لعملية سطو ويقوم بالإبلاغ عن الأمر.

وفي تلك الاثناء توصل حزلقوم لفكرة وهي أن يرتدي الجميع بما فيهم الرهائن لبس العصابة حتى لا ينكشف أمرهم.

وبدأت مربوحة في المتاجرة بلبس العصابة داخل البنك، لبيع جميع الملابس

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثا مثيرة فبعد أن ثارت شكوك رجال الأمن حول ما يحدث داخل البنك من جهة عصابة حزلقوم داهمت قوة أمنية كبيرة مقر البنك وطلبت من الجميع الخروج للحفاظ على أرواح الرهائن.

بينما تقوم الشرطة بمداهمة مقر البنك يتحدث حزلقوم لجوني أكثر من مرة على هاتفه المحمول، لكنه لا يجيب؛ ليذهب هجرس على وجه السرعة لجوني لإنقاذ الموقف بعد وصول القوة الأمنية ليجده أمام سرداق عزاء أم سيف، موظف البنك المختص والمسئول عن خزينة البنك.



مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.



مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 طوال شهر رمضان الحالي عقب آذان المغرب في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9 عبر منصة watch it وقناتي ON و ON drama.



قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي