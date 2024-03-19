مسلسلات رمضان 2024..

موعد حلقة الإعادة، للحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث العالمية جوجل، منذ صباح اليوم، بتلك الكلمات البحثية، لمتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد حلقة الإعادة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

قناة on on drama منصة watch it

موعد عرض حلقة الاعادة للحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

موعد حلقة الإعادة، للحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها، من متابعي المسلسل.

فيما تسبب مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في خلق حالة من الكوميديا أدى إلى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

ولاقى المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ7 أجزاء الماضية، مما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن، بكل حماس، لمعرفة تطورات الأحداث بالجزء الثامن.