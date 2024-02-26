الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الخميس.. أبطال وصناع "وبينا ميعاد" ضيوف منى الشاذلي على ON

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

يحل أبطال وصناع مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من حلقات برنامجها، المذاع على قناة "ON".

يظهر في الحلقات أبطال العمل صبري فواز وشيرين رضا بالاضافة إلى أسامة الهادي ويوسف ماجد الكدواني وآيه سليم وأميرة أديب وتسنيم هاني وكنزي رماح ومحمد العزازي ومعهم المنتج إبراهيم حمودة والمؤلف والمخرج هاني كمال.

يكشف صبري فواز وشيرين رضا خلال اللقاء أصعب التحديات التي واجهتهما خلال تصوير المسلسل وتحدى المشاركة في جزء ثاني بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من "وبينا ميعاد".

كما يتحدث النجمان عن كواليس التصوير وصعوبته في ظل أن معظم المشاهد كانت تتم بوجود عدد كبير من ابطال العمل في اللوكيشن بالاضافة الى أن معظمهم من صغار السن الذين يصعب التحكم فيهم.

وفى جو من المرح والبهجة يدخل صناع وبينا ميعاد في تحديات وألعاب ومواقف كوميدية جمعتهم خلال أيام تصوير المسلسل.

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة «dmc»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس، حيث تعرض للمرة الأولى في الحادية عشر.

أما الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد ضيوف٨ أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2 أبطال مسلسل وبينا ميعاد2 “وبينا ميعاد”

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