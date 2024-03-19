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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على قنوات أون

الكبير أوي
الكبير أوي

موعد الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث، على محركات البحث جوجل العالمية، منذ صباح اليوم، بتلك الكلمات البحثية، لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

موعد الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 

يقدم "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة التاسعة، لجميع محبي ومشاهدي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حيث يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر قنوات أون وأون دراما.

قنوات بث مسلسل الكبير اوي 8

يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

  • قناة on.
  • on drama.
  • منصة watch it

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 8

حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، تبث يوميا في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب آذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

حالة كوميديا، تسبب فيها مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن في خلق حاله من الكوميديا أدى الى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتدور أحداث الجزء الثامن حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

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أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

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