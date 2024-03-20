مفاجأة في مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة العاشرة اليوم

تفجر الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، مفاجأه اليوم لكل محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، وهو خروج أمن حزلقوم وعصابته من البنك.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداث الحلقة 9

حيث شهدت الحلقة التاسعة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 تصاعد كبيرا في أحداث عملية السطو المسلح على بنك بقيادة حزلقوم وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا مثيرة بعد محاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات وقام بسرقته فاروق سماحة.

مفاجأة في مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة العاشرة

ويحاول حزلقوم بمساعده جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

ويكشف حزلقوم أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها يخرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن ويهدده ليسأله عن مطالبه، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب ويعود مرة أخرى داخل البنك.

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

اما الكبير يستمتع بعيشة الحرية بعيدا عن مربوحة والعترة، ويحكي للخفير ايهم أنه يعيش في فوضى ولكن فوضى خلاقة وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلفة ويبدأ في القلق عليهم.

ويخبر طباظا حزلقوم أنه جائع ويسأل الجميع ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفا من وضع منوم في الطعام، لذلك يطلب خضار وبوتاجاز وتبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وفي تلك الاثناء تبدأ الشرطة في تنفيذ خطتها في الهجوم على البنك أثناء تناولهم للطعام ومع بداية هجوم الشرطة يحدث انفجار مجددا بعد حدوث تسريب في أنبوبة البوتاجاز.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة العاشرة

يعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة العاشرة، لجميع محبي ومشاهدي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حيث يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر قنوات أون وأون دراما، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب آذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة العاشرة

يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من: