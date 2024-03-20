موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 9

موعد عرض حلقة الأعادة من الحلقة التاسعة، من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي، بتلك الكلمات البحثية، لمشاهدة حلقة الاعادة لحلقة أمس لمن فاته مشاهدتها.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 9

ويعرض "الدستور" فى السطور التالية، موعد عرض حلقة الإعادة للحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي:

حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، تبث يوميا الحلقة الجديدة، فى تمام الساعة 6:05 مساء، عقب آذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 9

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي، وجاءت كالتالي.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بعد انتهاء الوقت الإذاعي للحلقة الجديدة اليوم العاشر من شهر رمضان.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 تصاعدًا كبيرًا في أحداث عملية السطو المسلح على بنك بقيادة حزلقوم وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثًا مثيرة بعد محاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر الذي اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات وقام بسرقته فاروق سماحة.

ويحاول حزلقوم بمساعدة جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق، إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

ويكشف حزلقوم عن أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها يخرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن ويهدده ليسأله عن مطالبه، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب ويعود مرة أخرى داخل البنك.

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

ملخص أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9

أما الكبير فيستمتع بعيشة الحرية بعيدًا عن مربوحة والعترة، ويحكي للخفير أيهم أنه يعيش في فوضى ولكن فوضى خلاقة، وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلقة ويبدأ في القلق عليهم.

ويخبر طباظا حزلقوم أنه جائع ويسأل الجميع ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفًا من وضع منوم في الطعام، لذلك يطلب خضار وبوتاجاز وتبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وفي تلك الأثناء تبدأ الشرطة في تنفيذ خطتها في الهجوم على البنك أثناء تناولهم للطعام ومع بداية هجوم الشرطة يحدث انفجار مجددًا بعد حدوث تسريب في أنبوبة البوتاجاز.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

و يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

ولاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ 7 أجزاء الماضيين، مما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.