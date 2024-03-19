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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم": أسئلة اختبار مارس لصفوف النقل لن تخرج عن المنهج المقرر للشهر

جريدة الدستور

وجهت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، بالاستعداد لعقد تاني اختبار شهر بصفوف النقل، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدارسي الحالي 2024.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه تم التشديد على وضع جدول الامتحانات الشهر الثاني بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، فى المدارس لتنبيه الطلاب بها والاستعداد لها.

وشدد المصدر، أنه تم التأكيد على المدارس، أن تكون أسئلة الاختبار الشهر الثاني، عن المنهج المقرر لشهر مارس، ومنع وضع أسئلة من باقي المنهج .

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انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب المرحلة الثانوية

من جهته، أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب المرحلة الثانوية وذلك يوم الأحد 24 مارس والتي تستمر حتي يوم الاثنين 8 ابريل 2024، ولطلاب المرحلة الابتدائية بداية من يوم الاثنين 25 مارس حتي يوم الأربعاء 3 ابريل، ولطلاب المرحلة الإعدادية بداية من يوم الاثنين 25 مارس حتي يوم الأحد 7 أبريل.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة المسابقة القومية (الرائد العام) المثالي "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2023/ 2024، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

وتأتى هذه المسابقة انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

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وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن المسابقة تهدف إلي تعزيز التميز الأكاديمي والقدرات القيادية وتحفيز مديري المدارس على تطوير البيئة التعليمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتشجيع مديري المدرسة على تحقيق تحسينات مستدامة في العملية التعليمية، ودعم أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين رواد العموم حول الرؤى والمقترحات للارتقاء بمستوى أدائهم المهني وتفاعلهم التربوي المثمر، بالإضافة إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق أداء عمل رواد العموم خلال تفعيل الأنشطة المدرسية.

وزارة التربية والتعليم صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني جدول الامتحانات الاختبار الشهر الثاني المنتج

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