جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب والطلاب المكفوفين ومدارس المتفوقين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، لمعرفة مواعيد جدول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا للجدول الذي أعتمده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجميع الطلاب أصحاء ومتفوقين ومكفوفين، جاء كالتالى:

و تبدأ الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024، لطلاب الثانوية العامة العادية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق اختبارات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين

ولطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو2024، وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس "STEM"، أداء الطلاب الاختبارات يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، والسبت 22 يونيو 2024، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية والأربعاء 26 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، والسبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء، والأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية"، والسبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة"، والسبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".

جدول الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين

بينما تبدأ الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين، يوم 10 يونيو بالتربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.