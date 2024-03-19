الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب والطلاب المكفوفين ومدارس المتفوقين

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، لمعرفة مواعيد جدول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024. 

امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا للجدول الذي أعتمده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجميع الطلاب أصحاء ومتفوقين ومكفوفين، جاء كالتالى: 

و تبدأ الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024، لطلاب الثانوية العامة العادية. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق اختبارات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

txt

الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وهل تم تغير الجدول؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين 

ولطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو2024، وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس "STEM"، أداء الطلاب الاختبارات يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، والسبت 22 يونيو 2024، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية والأربعاء 26 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، والسبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء، والأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية"، والسبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة"، والسبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".

الحكومة تنفى تعديل مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023- 2024

التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين

بينما تبدأ الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين، يوم 10 يونيو بالتربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.

جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الدراسية الأساسية اللغة الأجنبية الثانية مادة اللغة العربية شعبة الأدبية شعبة علمي رياضة طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا جدول الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين

مواد متعلقة

موعد الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على قنوات أون

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 8 وملخص الحلقة 7

التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين

ننشر محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الدمج والمكفوفين

"التعليم" تحدد المحذوفات فى مادتى التاريخ والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة للدمج

التعليم تعلن نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالى "مديرو المدارس" على مستوى الجمهورية

التعليم تحدد أجزاء للاطلاع بمادة العلوم لطلاب الثانوية العامة من ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء