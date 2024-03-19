الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى تعديل مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023- 2024

امتحانات شهادة الثانوية
امتحانات شهادة الثانوية

تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقًا للجداول التي تم اعتمادها وإعلانها رسميًا للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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