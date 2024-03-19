مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9.. هل ينجو أبطال الكبير من انفجار البنك؟

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9.. زاد بحث الجمهور عن تفاصيل وأبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8.

مسلسل الكبير اوي

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9.

تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9

شهدت الحلقة التاسعة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تصاعد كبيرا في أحداث عملية السطو المسلح على بنك بقيادة حزلقوم وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا مثيرة بعد محاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات وقام بسرقته فاروق سماحة .

مسلسل الكبير اوي

ويحاول حزلقوم بمساعده جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق، إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

ويكشف حزلقوم أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها يخرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب ويعود مرة أخرى داخل البنك.

مسلسل الكبير اوي

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

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مسلسل الكبير اوي

وفي مشهد آخر، يستمتع “الكبير” بعيشة الحرية بعيدا عن مربوحة والعترة، ويحكي للخفير ايهم أنه يعيش في فوضى ولكن فوضى خلاقة وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلفة ويبدأ في القلق عليهم.



ويخبر طباظا حزلقوم أنه جائع ويسأل الجميع ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفا من وضع منوم في الطعام، لذلك يطلب خضار وبوتاجاز وتبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وفي تلك الاثناء تبدأ الشرطة في تنفيذ خطتها في الهجوم على البنك أثناء تناولهم للطعام ومع بداية هجوم الشرطة يحدث انفجار مجددا بعد حدوث تسريب في أنبوبة البوتاجاز.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

ابطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي