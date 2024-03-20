مواعيد مسلسل الكبير اوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 10

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث، على محركات البحث جوجل العالمية، منذ صباح اليوم، بتلك الكلمات البحثية، من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لمتابعة الحلقة الجديدة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد عرض الحلقة 10

يعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة العاشرة، لجميع محبي ومشاهدي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حيث يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر قنوات أون وأون دراما، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب آذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة العاشرة

يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

قناة on.

on drama.

منصة watch it

مواعيد إعادة عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 8

تبث يوميا حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب آذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

يخلق مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن حالة كوميديا أدى الى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 9

شهدت الحلقة التاسعة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تصاعد كبيرا في أحداث عملية السطو المسلح على بنك بقيادة حزلقوم وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا مثيرة بعد محاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات وقام بسرقته فاروق سماحة.

ويحاول حزلقوم بمساعده جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

ويكشف حزلقوم أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها يخرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن ويهدده ليسأله عن مطالبه، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب ويعود مرة أخرى داخل البنك

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

اما الكبير يستمتع بعيشة الحرية بعيدا عن مربوحة والعترة، ويحكي للخفير ايهم أنه يعيش في فوضى ولكن فوضى خلاقة وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلفة ويبدأ في القلق عليهم.

ويخبر طباظا حزلقوم أنه جائع ويسأل الجميع ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفا من وضع منوم في الطعام، لذلك يطلب خضار وبوتاجاز وتبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وفي تلك الاثناء تبدأ الشرطة في تنفيذ خطتها في الهجوم على البنك أثناء تناولهم للطعام ومع بداية هجوم الشرطة يحدث انفجار مجددا بعد حدوث تسريب في أنبوبة البوتاجاز.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.