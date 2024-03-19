مسلسل الكبير أوى 8 ملخص أحداث الحلقة 9

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بعد انتهاء الوقت الإذاعي للحلقة الجديدة اليوم التاسع من شهر رمضان.

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي، وجاءت كالتالي .

مسلسل الكبير أوي 8 تفاصيل أحداث الحلقة 9

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 تصاعدًا كبيرًا في أحداث عملية السطو المسلح على بنك بقيادة حزلقوم وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثًا مثيرة بعد محاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر الذي اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات وقام بسرقته فاروق سماحة.

ويحاول حزلقوم بمساعدة جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق، إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

ويكشف حزلقوم عن أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها يخرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن ويهدده ليسأله عن مطالبه، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب ويعود مرة أخرى داخل البنك.

مسلسل الكبير أوي 8 ملخص أحداث الحلقة 9

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

أما الكبير فيستمتع بعيشة الحرية بعيدًا عن مربوحة والعترة، ويحكي للخفير أيهم أنه يعيش في فوضى ولكن فوضى خلاقة، وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلقة ويبدأ في القلق عليهم.

ويخبر طباظا حزلقوم أنه جائع ويسأل الجميع ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفًا من وضع منوم في الطعام، لذلك يطلب خضار وبوتاجاز وتبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وفي تلك الأثناء تبدأ الشرطة في تنفيذ خطتها في الهجوم على البنك أثناء تناولهم للطعام ومع بداية هجوم الشرطة يحدث انفجار مجددًا بعد حدوث تسريب في أنبوبة البوتاجاز.





