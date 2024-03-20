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مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 9

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، للفنان أحمد مكي، يرصدها الدستور فى التقرير التالي، لكل محبي المسلسل، قبل مشاهدة الحلقة العاشرة اليوم بعد اذان المغرب مباشر.

مسلسل الكبير أوي 8 الجزء الثامن تفاصيل احداث حلقة 9

ويمكن للراغبين فى معرفة ملخص الحلقة التاسعة أمس، متابعة السطور التالي : 

شهدت الحلقة التاسعة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 تصاعد كبيرا في أحداث عملية السطو المسلح على بنك بقيادة حزلقوم وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا مثيرة بعد محاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم والعصابة لسرقة الصندوق النادر اشتراه في مزاد بملايين الجنيهات وقام بسرقته فاروق سماحة.

ويحاول حزلقوم بمساعده جوني وهجرس الهروب بطريقة ذكية من هذا المأزق إذ جعل الرهائن ترتدي نفس ملابس العصابة «الجامبسوت الأحمر» حتى لا تستطيع الشرطة معرفتهم.

ويكشف حزلقوم أن لديه عمى ألوان منذ الطفولة، ويرى كل شيء أبيض وأسود وبعدها يخرج حزلقوم للضابط ومعه إحدى الرهائن ويهدده ليسأله عن مطالبه، ويطلب منه مهلة نصف ساعة إلى أن يجمع هذه المطالب ويعود مرة أخرى داخل البنك

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. الكبير يشك في حدوث مكروه لعائلته

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9

وفي مشهد آخر، يحاول جوني الوصول إلى سيف موظف البنك الذي معه مفتاح الخزنة، ويجده في المقابر بسبب وفاة والدته وخلال حديث هجرس مع الموظف فجأة يغشى عليه ويتم نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية، ويذهب معه جوني وهجرس إلى المستشفى.

اما الكبير يستمتع بعيشة الحرية بعيدا عن مربوحة والعترة، ويحكي للخفير ايهم أنه يعيش في فوضى ولكن فوضى خلاقة وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلفة ويبدأ في القلق عليهم. 

ويخبر طباظا حزلقوم أنه جائع ويسأل الجميع ويرفض طلب أكل جاهز من الشرطة خوفا من وضع منوم في الطعام، لذلك يطلب خضار وبوتاجاز وتبدأ السيدات في البنك في طهي الطعام مع مربوحة وفي تلك الاثناء تبدأ الشرطة في تنفيذ خطتها في الهجوم على البنك أثناء تناولهم للطعام  ومع بداية هجوم الشرطة يحدث انفجار مجددا بعد حدوث تسريب في أنبوبة البوتاجاز.

مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة العاشرة، لجميع محبي ومشاهدي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حيث يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر قنوات أون وأون دراما،  في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب آذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة العاشرة

يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

  • قناة on.
  • on drama.
  • منصة watch
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موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 9

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

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