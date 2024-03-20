الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب لـ حسن الرداد يعالج قضية الثأر في محافظات الصعيد

محارب
محارب

يعرض اليوم الحلقة 10 والجديدة من مسلسل محارب  في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 9

ذهب محارب إلى أهله في الصعيد الذين لديهم عليه ثأر بسبب الشجار على قطعة أرض والثأر عليهم منذ سنوات طويلة، وبمجرد ما دب قدم محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص فيما استقبله الأخر بالهجوم عليه والضرب.

 

الثأر في الصعيد

تناول مسلسل محارب مشكلة الثأر في مصر ولاسيما محافظات الصعيد، حيث ترسخت عند أسر الصعيد معتقد الثأر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها، ويحاول مسلسل محارب معالجة قضية الثأر والعدول عن مثل هذ المعتقدات المترسخة بشكل فني سلس ومقبول. 
وتحاول الدولة المصرية إلى تبني هذه القضية حقنًا للدماء وتماشيًا مع خطة التنمية والتطوير الشامل لكامل محافظات مصر.

وسبق وبحثت وزارة التضامن الاجتماعي في قضية الثأر بمحافظات الصعيد  من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية.

كما تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات "المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا"، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.
 

العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC.

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

 

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

 

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب  الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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