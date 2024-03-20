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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 10.. الشيخ صلاح يوضح سبب تسمية "المسجد الحرام"

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد الحلقة 10.. أخذ سيف وأصدقائه الرمز وذهبو به إلي الشيح صلاح، ليوضح لهم معناه، ويوضح لهم سبب تسمية المسجد الحرام بهذا الاسم.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 10

وشرح الشيخ صلاح للأطفال اتجاه القبلة في المسجد وسبب تسمية المسجد الحرام بهذا الاسم وقصة تغيير اتجاه القبلة إليه.

اتجاه القبلة في الإسلام يعتبر أمرًا مهمًا للمسلمين خلال أداء الصلاة، حيث يتوجهون إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ويرجع تحديد اتجاه القبلة إلى الأوامر الإلهية في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله المؤمنين في كتابه العزيز، بتوجيه وجوههم نحو الكعبة أثناء الصلاة.

ورد الشيخ صلاح علي سؤال سيف.. لماذا سُمي المسجد الحرام بهذا الاسم؟، قائلًا إنه يُعتبر مكانًا مقدسًا للمسلمين، وكلمة "حرام" في اللغة العربية تعني المقدس والمحرم، وهي تُستخدم للدلالة على الأماكن التي يجب الحفاظ عليها واحترامها وعدم انتهاكها.

وبالنظر إلى أهمية المسجد الحرام كمركز للعبادة الإسلامية ومكان إقامة الحج والعمرة، فإنه يُعتبر مقدسًا بشكل خاص، وبالتالي فهو يحمل اسم "الحرام" لتأكيد هذا المكان المقدس والمحرم في قلوب المسلمين.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 11

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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