سلاف فواخرجى لـ"ع المسرح": لما بتسأل على ديانتى بقول "سورية" (فيديو)

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تجاربها الحياتية والمهنية، مُعبرة عن امتنانها لمسيرتها الفنية التي أتاحت لها العيش في أبعاد متعددة وتجسيد شخصيات متنوعة.

وتحدثت فواخرجي مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر قناة الحياة عن محبتها للأوقات التي مرت بها، سواء كانت مليئة بالتحديات أو الأحزان، أو حتى تلك التي تشع بالأمل والتجدد، وأوضحت أن هذه اللحظات المتنوعة هي التي شكلت شخصيتها اليوم.

وأشارت إلى أن نشأتها في بيئة سورية غنية بالتنوع الثقافي والديني، حيث تعلمت أن الثقافة والأخلاق هما ما يُعرفان الإنسان، وليس الدين أو الانتماء الديني، مؤكدة أنها تفتخر بقولها إن ديانتها هي سوريا، مُعتبرة الأخلاق وحسن التعامل هما الأساس في التقييم الحقيقي للأشخاص.