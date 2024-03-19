حلا شيحة تنهار على الهواء: "لن أذكر أسماء من أساءوا لى" (فيديو)

قالت الفنانة حلا شيحة، إن الخطأ في الاختيار قد يكون مؤلمًا لكنه يفتح آفاقًا جديدة للتعلم والنمو.

وتابعت: "في بعض الأحيان، نعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح، لكن الزمن يكشف لنا خلاف ذلك، ما يسبب لنا إرهاقًا نفسيًا وجسديًا".

وانهارت "شيحة" خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، قائلًة: "رغم الألم الذي شعرت به جراء بعض القرارات، إلا أنني اكتشفت أن هذه المراحل كانت الأفضل في حياتي"، وأكدت أنها لن تذكر أسماء من أساءوا لها، فالخطأ قد لا يكون من الآخرين بل منها لاختيارها هذا الطريق.

وتحدثت "شيحة" عن السلام النفسي والسعادة التي تجدها في قربها من الله، وأوضحت: "لقد تغيرت نظرتي للحياة، وأدركت أن الزي ليس مقياسًا لقربي من الخالق، وأن التجارب التي مررت بها هي التي شكلت هذا التغيير".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الإيمان والثقة في النفس، قائلة: "أتبع ما أؤمن به، وإذا قدر الله لي شيئًا آخر في طريقي، سأتقبله، ولا يجب أن أعيش في صراع داخلي دائم".