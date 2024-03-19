الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حلا شيحة تؤكد حقيقة اختطافها من أحد الدعاة الإسلاميين فى كندا (فيديو)

حلا شيحة
حلا شيحة

أعربت الفنانة حلا شيحة عن تأييدها لتصريحات والدها السابقة التي أشار فيها إلى أنها كانت "مختطفة" خلال زواجها من داعية في كندا، مؤكدةً أن تلك الفترة لم تكن من أفضل أوقات حياتها.

شيحة، التي عادت إلى الأضواء بعد غياب دام 12 عامًا، واجهت ردود فعل متباينة من الجمهور، حيث وجدت دعمًا من قبل البعض لعودتها إلى الفن، فيما عارض آخرون هذه الخطوة.

ووصفت حالتها شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، بأنها وقفت في منتصف هذا الصراع، محاطة بالحيرة والتساؤلات، مشيرةً إلى أنها تسعى لشرح مشاعرها وأفكارها للناس، لكنها تدرك أن الفهم الكامل قد يكون بعيد المنال.

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وأكدت شيحة أهمية الثبات وعدم الاستسلام للظروف غير المريحة، مشددةً على أن كل قرار يتخذه الإنسان يترتب عليه عواقبه، وأضافت أن الصراع الداخلي مستمر، لكنها تحرص على ألا تغير من تكون بالنسبة للآخرين، حتى وإن كانت تتعامل بمزاجية مع نفسها.

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